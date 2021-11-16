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الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة مرمى إيران للسيدات

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الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة مرمى إيران للسيدات الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة مرمى إيران للسيدات

الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة مرمى إيران للسيدات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أفاد بأن نتائج التحقق، أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد بدأ تحقيقًا، بعد خطاب تَقدم به الاتحاد الأردني لكرة القدم، يطالب فيه بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران، الذي فاز على منتخب الأردن للسيدات في المباراة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية.

وقالت الوكالة: إن "الاتحاد الآسيوي بيّن خلال الإعلان عن نتائج التحقق، أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطَبَ الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة".

ولم يصدر بيان إعلامي مباشر على الفور من الاتحاد الآسيوي بشأن التحقيقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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