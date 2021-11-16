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"الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

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"الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة "الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة
بالإضافة إلى تنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "CORSIA"

جددت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة؛ حيث حددت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًّا ذات الكفاءة العالية.

وبيّنت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصًا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، وإعادة تشكيل أجواء المملكة بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛ مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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