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"مطرية" تغادر وسحب قد تهطل.. "المسند": هنا تتهاوى الحرارة 3 أيام

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"مطرية" تغادر وسحب قد تهطل.. "المسند": هنا تتهاوى الحرارة 3 أيام "مطرية" تغادر وسحب قد تهطل.. "المسند": هنا تتهاوى الحرارة 3 أيام
توقّع نشاطاً للرياح السطحية يثير بعض الغبار على أجزاءٍ من مناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً محسوساً في درجة الحرارة غداً في #القصيم و#الرياض لثلاثة أيام ثم تعاود الحرارة ارتفاعها الطفيف.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أيضاً أن تنخفض درجة الحرارة مجدداً مطلع الأسبوع المقبل في المناطق الشمالية، والشمالية الغربية، والغربية.. هذا والله أعلم".

وتابع: "الحالة المطرية الأولى تستعد للمغادرة، واليوم متوقع أن تتشكّل السحب المتفرقة؛ قد تهطل منها (زخات) مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من مناطق #الجوف #الرياض وشمالي #الشرقية".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من #الرياض و#القصيم وشمالي #الشرقية بسبب تمركز منخفض جوي سطحي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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