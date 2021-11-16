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اليوم ..اسئتناف قناة النهار على تغريمها مليون جنية فى دعوى ميرهان هشام

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اليوم ..اسئتناف قناة النهار على تغريمها مليون جنية فى دعوى ميرهان هشام اليوم ..اسئتناف قناة النهار على تغريمها مليون جنية فى دعوى ميرهان هشام

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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استئناف قناة النهار في الحكم الصادر بتغريمها مليون جنيه في دعوى التعويض التي أقامتها عارضة الأزياء ميرهان هشام ضد شركة للإنتاج والتوزيع الفني بقناة «النهار».

وقالت صحيفة الدعوى إن المدعية أُصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة السب والقذف لها عبر برنامج تامر أمين، المُذاع على قناة النهار.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، في اتهامه بسب وقذف الموديل ميرهان هشام عبدالقادر، والشهيرة بميرهان كلير، واستأنف الإعلامي تامر أمين على الحكم، ونظرته محكمة مستأنف مدينة نصر، التي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي تامر أمين على حكم حبسه، في سب وقذف الموديل مريهان عبدالقادر للتصالح.

المصرى اليوم

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