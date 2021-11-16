أخبار عاجلة

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استثمار للعقول.. قيادات "سواعد" تبلور إطلاق ولي العهد "أول مدينة غير ربحية"

Print
إثراءً للتجربة الإنسانية بالمملكة وامتدادًا للرؤية.. نموذج عالمي ملهم للعمل الخيري

استثمار للعقول.. قيادات

قال رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية، فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت: إن الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ‏كأهم مدينة غير ربحية في العالم؛ خطوة جبارة في إثراء التجربة الإنسانية في المملكة، وامتداد لرؤية سموه الكريم في تطوير القطاع غير الربحي لجعله نموذجًا ملهمًا في العمل الخيري والإنساني عالميًّا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إبراهيم آل الشيخ: إن الإعلان عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ليضيف خطوة نحو هدف قيادتنا الرشيدة في أخذ موقع الريادة الدولية في العمل الخيري والاجتماعي، وتمكين الشباب من رسم مستقبل المملكة العربية .

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس محمد شلاع الناشري: هذه المدينة مشروع ضخم لاستثمار العقل البشري، وتمكين الخيال ومواجهة تحديات المستقبل بكوادر وطنية قيادية تستقي خبراتها ومهاراتها عبر مدينة تواكب مستجدات وتطورات العصر وتقنيات المستقبل. مبروك لأبناء الوطن هذا المشروع النوعي الريادي الذي سيكون مركزًا للإلهام في القطاع غير الربحي".

وقال عضو مجلس الإدارة، علي اللهو: "بخطوات راسخة يكسوها الأمل؛ ستكون هذه المدينة غير الربحية نواةً رئيسية لمستقبل مهم ومشرق لمفهوم البيئة الصديقة للإنسان، وتغيير النمطية المجتمعية إلى الأفضل".

وأضاف المهندس سعد الغامدي، أنه عندما يكون الإنسان هو محور التنمية، تتحقق جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030 بالمدن الرافدة للرفاهية والحياة الكريمة بآفاق واسعة وتطلعات محفزة للابتكار والإبداع.

كما أكد المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية، خالد الهاجري، أن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية سيكون بلا شك إضافة للمنظمات غير الربحية وداعمًا كبيرًا للشباب العاملين في هذا المجال؛ من خلال تخصيص المحاضن النوعية لتطوير قدراتهم، وإطلاعهم عن قرب على المساهمات المجتمعية العالمية التي ستحتضنها المدينة.

استثمار للعقول.. قيادات

استثمار للعقول.. قيادات

استثمار للعقول.. قيادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف