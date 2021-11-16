أخبار عاجلة

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث

Print
يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث
يرجو إحالته لمستشفى متخصص بالخارج لاستئصال تليف بالقصبة الهوائية

يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر

ناشد الشاعر عبدالله بن مستور المالكي، إحالته لمستشفى متخصص في الخارج لإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء متليف بالقصبة الهوائية والتي أفقدته القدرة على التحدث والكلام منذ قرابة 9 أشهر.

وقال المالكي لـ"سبق": فقدت القدرة على التحدث منذ قرابة 9 أشهر، فأنا أعيش على شق من الرقبة، فتحة حنجرة؛ وذلك بعد عمليتين جراحيتين لم تنجحا بسبب أنبوب في مجرى التنفس.

وأضاف: "أحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال منطقة التليف بالقصبة الهوائية وعمل توصيل لها؛ حيث أصدر لي مستشفى الملك عبدالعزيز تقريرًا طبيًّا بعدم قدرته على علاجي ورفع لي إحالة، كما أن المستشفى التخصصي بالرياض اعتذر عن استقبال الحالة".

وأردف "المالكي": "مشكلتي مشكلتان؛ فبالإضافة لحالتي المرضية؛ فعملي سيُحيلني للتقاعد.. أناشد التوجيه بإحالتي للعلاج في الخارج فعلاجي غير متوفر".

"سبق" تحتفظ بتقاريره الطبية وعنوان التواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية