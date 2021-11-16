إدارات التعليم تستكمل استعداداتها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

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بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أدائها حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية

تنطلق غد الأربعاء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

وتتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

وشكّلت إدارات التعليم لجاناً إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضورياً في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأعلنت إدارات التعليم عن حزمة من التوجيهات التي تعزّز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية، مشتملةً على أهمية تنظيم الوقت، وتوفير بيئة مناسبة للاستذكار، والتدريب على الاختبارات المشابهة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسياً لأداء الاختبارات التحريرية حضورياً.