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قافلة طبية توقع الكشف على 1328 شخصًا بقرية الاتحاد في كفر الشيخ

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قافلة طبية توقع الكشف على 1328 شخصًا بقرية الاتحاد في كفر الشيخ قافلة طبية توقع الكشف على 1328 شخصًا بقرية الاتحاد في كفر الشيخ

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية الاتحاد، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في بيان اعلامي لها أن القافلة ضمت ١٠ عيادات لـ٩ تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والاسنان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ١٣٣٨ متردد وخضوع ٧٢ مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل ١٦٤ مريض وأشعة ل ٤٣ مريض وعمل تقارير طبية ل ١٥ مرضى وتحويل ٢٧ مريض لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج.

كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية خاصة المستجد حضرها ٨٨٨ زائر.

كما شملت القافله خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية معًا نطمئن.

كفرالشيخ
كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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