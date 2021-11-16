محمد شبانة : كارتيرون يهدد أوباما لهذا السبب

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كشف الإعلامي محمد شبانة عن غضب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: «هناك حالة من الغضب الشديد قد سيطرت على كارتيرون، تجاه مستوى أوباما لاعب الفريق بسبب تراجعه في الفترة الماضية».

وتابع شبانة: «انتابت كارتيرون حالة من الغضب بسبب انشغال اللاعب في وقت سابق بعروض الاحتراف في الخليج وهو ما أثر على مستواه بشكل سلبي».

وأضاف: «يرى كارتيرون أن مستوى اللاعب متذبذب وهو ما أثر على أداء الفريق بشكل سلبي»، مضيفًا: «بات مصطفى فتحي مرشح بقوة للمشاركة في مركز صانع الألعاب ليحل محل أوباما حال استمرار تراجع مستوى الأخير».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.