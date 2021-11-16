أخبار عاجلة

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي

Print
البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها.
تحدث البابا خلال اللقاء عن وحدة المصريين وتعايشنا جميعًا حول نهر النيل وبذلك نتمتع بوحدتنا الوطنية القوية. كما تحدث قداسته عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواحدة من أقدم كنائس العالم.

ودار حوار حول الهجرة الغير شرعية.

وأشار البابا إلى أن التعليم السليم والجيد أساس هام للحد من هذه الظاهرة. ودار حوار آخر حول المشروعات التنموية التي تقوم بها المصرية بشكل يؤكد اهتمامها بإحداث تغيير حقيقي، مشيرًا إلى أن كل المصريين يعملون الآن باجتهاد من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

المعايطة : لا تداخل أو تأثير لـ " الأمن الوطني " على ولاية الحكومة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة