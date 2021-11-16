البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها.

تحدث البابا خلال اللقاء عن وحدة المصريين وتعايشنا جميعًا حول نهر النيل وبذلك نتمتع بوحدتنا الوطنية القوية. كما تحدث قداسته عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواحدة من أقدم كنائس العالم.

ودار حوار حول الهجرة الغير شرعية.

وأشار البابا إلى أن التعليم السليم والجيد أساس هام للحد من هذه الظاهرة. ودار حوار آخر حول المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية بشكل يؤكد اهتمامها بإحداث تغيير حقيقي، مشيرًا إلى أن كل المصريين يعملون الآن باجتهاد من أجل بناء الجمهورية الجديدة.