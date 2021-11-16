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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يرحبون بانتقال المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أشرف بن شرقي ينتهي عقده مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال محمد شبانه، في تصريحات تليفزيونية:«إدارة الزمالك لا تمانع في بيع أشرف بن شرقي، للأهلي أو بيراميدز، في يناير المقبل، حال وصول عرض رسمي من الناديين».

وأوضح أن إدارة الزمالك بذلت كل المحاولات مع اللاعب لتجديد عقده لكن جميعها باءت بالفشل، الأمر الذي جعلها ترحب ببيه من أجل الاستفادة من المقابل المالي وراء بيعه.

يُذكر أن اللاعب تلقى أكثر من عرض من بعض الأندية الخليجية في الفترة الماضية، على رأسها من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.