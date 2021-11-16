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بروكسى جاهز لمواصلة الصدارة بعد إقصاء حرس الحدود من الكأس

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بروكسى جاهز لمواصلة الصدارة بعد إقصاء حرس الحدود من الكأس بروكسى جاهز لمواصلة الصدارة بعد إقصاء حرس الحدود من الكأس

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يواصل فريق بروكسى استعداداته للمواجهة المرتقبة مع كوم حمادة السبت المقبل التي يسعى خلالها لمواصلة تصدره لمجموعة الإسكندرية للقسم الثالث

وكان الفريق قد نجح في تحقيق مفاجأة مدوية بتحقيق الفوز على حرس الحدود في الدور التمهيدي لكأس أمس الاثنين واقصائه من البطولة وجاء هذا الفوز ليمنح الفريق دفعة معنوية هائله لتجاوز محنة الإخفاق الأول للفريق هذا الموسم بعدما نال الخسارة الأولى له بشكل مفاجئ أمام الترام في الجولة الماضية للدورى في مباراة تخلى فيها التوفيق تماما عن الفريق

ورفض محمد حامد المدير الفنى منح اللاعبين راحة عقب مباراة الأمس أمام الحرس مؤكدا أن الفريق مستمر في استعداداته لمباراة كوم حماده الهامه جدا والتى يسعى خلالها لحصد النقاط الثلاثة لتعويض خسارة المباراة السابقة

وأشاد حامد بالاداء المتميز للاعبيه أمام حرس الحدود مشيرا إلى أن اللاعبين تفوقوا على أنفسهم تماما ونجحوا في إقصاء فريق كبير سبق له الفوز بالبطولة مؤكدا أن الفوز سيمنح الفريق دفعة هائله خلال مشواره بالدورى

المصرى اليوم

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