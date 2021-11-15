تمديد العمل بجوازات الرياض

★ ★ ★ ★ ★

مدّدت جوازات منطقة الرياض «الفرع الرئيسي» ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي، حيث سيكون العمل من تمام الساعة «7:30 صباحًا» ويستمر حتى الساعة الـ «6 مساءً»، وذلك من الأحد حتى الخميس.

وأوضحت الجوازات أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين، الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات عبر منصة «أبشر»، وتسلم جوازاتهم حضوريًا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق، التي يقدمها البريد السعودي «سبل» وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.