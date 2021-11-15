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إزالة 120 ألف صبة عشوائية

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إزالة 120 ألف صبة عشوائية إزالة 120 ألف صبة عشوائية
أزالت أمانة منطقة الرياض 120 ألف صبة خرسانية عشوائية من مختلف أنحاء المدينة، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، وإزالة كافة عناصر التشوه البصري تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة في إطار رؤية المملكة 2030. وأشارت الأمانة إلى أن إزالة 120 ألف صبة كان مستهدفها خلال عام 2021، وتمكنت من تحقيق العدد في شهر أكتوبر الماضي، قبل الموعد المحدد بشهرين.

وأوضحت أمانة الرياض أن أعمالها الميدانية مستمرة لإزاحة الصبات العشوائية عن كافة الأحياء، إضافة إلى اتخاذها للعديد من التدابير التي تمنع تراكمها مجددًا، من خلال الرقابة الصارمة، وفرض اشتراطات تساهم في رفع معايير الالتزام بإزالة أي صبة فور الانتهاء من المشاريع القائمة في المدينة.

وتأتي أعمال إزالة الصبات العشوائية متكاملة مع ما تبذله أمانة منطقة الرياض من جهود لرفع المركبات المهملة، ومخلفات البناء، ومعالجة الهبوطات، وصيانة الأرصفة، تحقيقًا لمستهدفاتها في الارتقاء بجودة حياة السكّان والزوار.


الوطن السعودية

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