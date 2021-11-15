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الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية

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الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني على كافة الأصعدة الدولية، وكذلك افتتاح الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني بحضور أكثر من 100 شخص يمثلون قطاعات حكومية مدنية وعسكرية، بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض، حيث تعقد الدورة التي تستمر لـ 5 أيام.

وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة بين الالتزام بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبين قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، والقواعد الخاصة بسلوك المتحاربين، وحظر بعض أساليب القتال، مستشهدا بما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف أن بعض تلك الممارسات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، هي بمثابة العبادات لدى المسلم حيث يتقرب بها إلى الله، وأيضًا فإن مرتكبي تلك التجاوزات يلحق بهم إثم شرعي، إضافة إلى الحدود الشرعية والدنيوية التي يتم تنفيذها على المتجاوزين.

واستعرض الدكتور العويسى في كلمته، دور اللجنة وأعمالها منذ تأسيسها بقرار مجلس الوزراء رقم 144 بتاريخ 1428/04/27هـ، التي تضم في عضويتها (12) جهة حكومية مدنية وعسكرية تقوم بدور تكاملي، وتساهم في تعزيز ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.


الوطن السعودية

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