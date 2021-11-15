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خلفًا للبرتغالي "بيدرو".. "ابيل فيريرا" مدرب "بالميراس" يطرق أبواب "النصر"

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خلفًا للبرتغالي "بيدرو".. "ابيل فيريرا" مدرب "بالميراس" يطرق أبواب "النصر" خلفًا للبرتغالي "بيدرو".. "ابيل فيريرا" مدرب "بالميراس" يطرق أبواب "النصر"

خلفًا للبرتغالي

كشفت عديد من الصحف البرازيلية عن اهتمام إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي ابيل فيريرا مدرب نادي بالميراس.

وكشفت تلك الصحف عن أن الإدارة النصراوية قد تقدمت بالفعل بعرض رسمي لضم المدرب المميز بنتائجه مع النادي البرازيلي .

المدرب قاد بالميراس في 99 مباراة حيث حقق الفوز في 53 مباراة وتعادل في 20 وانهزم في 26 مباراة وسبق له تحقيق كأس البرازيل وكأس الليبرتادوريس في عام 2020.

وأقال النصر مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل بسبب تردي النتائج واحتلال النصر للمركز التاسع، علمًا بأنه متبق له مباراتين مؤجلتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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