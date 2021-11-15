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استقبال حافل لأعضاء قائمة الخطيب في فرع الاهلي بمدينة نصر

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استقبال حافل لأعضاء قائمة الخطيب في فرع الاهلي بمدينة نصر استقبال حافل لأعضاء قائمة الخطيب في فرع الاهلي بمدينة نصر

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حرصت قائمة محمود الخطيب على القيام بجولة انتخابية في فرع النادى بمدينة نصر،استعدادا لانتخابات مجلس الادارة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى وذلك لمزيد من التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية والتعرف على أراءهم ومقترحاتهم .

وحظيت القائمة باستقبال حافل من أعضاء الجمعيه العمومية، الذين حرصوا على الترحيب والتفاعل مع اعضاء القائمة الذين استمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الملفات .

وحرص أعضاء قائمة الخطيب على تدوين كافة الاراء والمقترحات، التي طرحها أعضاء الجمعيه العمومية للعمل على دراستها واختيار الأنسب منها لصالح النادى .

وقام أعضاء قائمة الخطيب، بشرح رؤيتهم المستقبلية للنادي وما سوف يتضمنه البرنامج الانتخابي والذى يشتمل على كافة المحاور ويغطى كافة القطاعات بالنادى .

وأكد خالد مرتجي المرشح على منصب أمين الصندوق أهمية اختيار القائمة بالكامل لاستكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات مشيرا إلى أن اختيار قائمة متجانسة يضمن للنادي الاستقرار .

وأضاف أن هناك حالة من التكامل بين أفراد القائمة، والجميع حرص على طرح أفكاره فيما يتعلق البرنامج الانتخابي، الذي سيكون بمثابة مفاجاة للأعضاء لما يضمه من مشاريع وخطط تنهض بكافة قطاعات النادى .

و تضم قائمة الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

المصرى اليوم

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