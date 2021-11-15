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داعية: عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 9 سنوات لهذا السبب

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داعية: عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 9 سنوات لهذا السبب داعية: عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 9 سنوات لهذا السبب

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن القلوب إذا طهرت فلن تشبع من كلام الله، معقبًا: «أنا مش عايز الناس تحفظ القرآن كله، ولكن المهم تطبيق ما نحفظه من القرآن، اقرأ وتدبر وأعمل بما تعلمته، وهذا يساوي منهج حياة».

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج البيه والهانم«، المذاع على فضائية»صدى البلد«، مساء الاثنين، أن سيدنا عمر بن الخطاب ختم البقرة في 9 سنوات، وهو ثالث شخص ستنشق عنه الأرض يوم القيامة، وعندما حفظ البقرة ذبح بعيرًا وزعها على الفقراء، وعندما سُئل عن سبب حفظ البقرة في هذه المدة الطويلة فقال:»لم اكن أحفظ آية إلا بعد تطبيق ما أحفظه من القرآن«.

ولفت إلى أن الرسول كان يطبق القرآن على أرض الواقع، ووصفه الصحابة بالقول: «كان قرآناً يمشي على الأرض».

المصرى اليوم

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