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تواصلت منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق التي انطلقت منافساتها أمس بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري بمشاركة ٨ دول، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الثانى للبطولة عن فوز اللاعب المصري محمد أحمد شعبان بالميدالية البرونزية لسباق فردي ضد الساعة لمتحدي الإعاقة «المستوى الأول».

وحصد منتخب المغرب الميداليتين الذهبية والفضية للسباق، وفي سباق فردي ضد الساعة لمتحدي الإعاقة «المستوى الثاني» فاز منتخب المغرب بالميداليتين الذهبية والفضية للسباق، وتوج منتخب الجزائر بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات سباق فرق ضد الساعة لفئة الناشئين توج منتخب الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز منتخب الأردن بالميدالية الفضية، وتوج منتخب السعودية بالميدالية البرونزية للسباق.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ان المنافسات قوية بين جميع اللاعبين والمنتخبات بدرجة جيدة مما يؤكد ان الدراجات العربية تخطو خطوات طيبة نحو العالمية.

واضاف عزام أن اللجنة الطبية بالاتحاد العربي تحرص على إجراء تحاليل المنشطات للاعبين المشاركين بصفة دورية قبل وبعد السباقات بطريقة عشوائية، حيث يتم اختيار من يخضعون لتحليل المنشطات بشكل عشوائي قبل المنافسات، ويتم عمل تحليل لبعض اعضاء المنتخبات الفائزة وذلك طبقا لتعليمات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.