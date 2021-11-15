معز مسعود يكشف موعد ومكان عزاء شقيقته: الخميس المقبل بساحة الوهاب

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كشف المنتج والداعية معز مسعود، الإثنين، عن موعد ومكان عزاء شقيقته التي وافتها المنيه، الجمعة الماضية، موضحا أنه من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة الـ 6 من أكتوبر .

غرد «معز» عبر «تويتر» قائلا: «أشكركم من قلبي جميعا على سؤالكم وعلى دعواتكم الغالية ورسائلكم، إن شاء الله عزاء شقيقتي الغالية علا مسعود سيكون بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر في ساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر» واختتم: «أسأل الله أن يجمعنا وإياها وجميع موتاكم في الفردوس الأعلى من الجنة»

وكان الباحث معز مسعود أعلن وفاة شقيقته علا مسعود، مطالبًا لها بالدعاء يوم الجمعة الماضية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

كتب «مسعود»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ..إنا لله وإنا إليه راجعون..دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود». أضاف: «أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى..شكر الله سعيكم».