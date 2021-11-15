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داعية: القرآن سبب في صحبة الملائكة يوم القيامة

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داعية: القرآن سبب في صحبة الملائكة يوم القيامة داعية: القرآن سبب في صحبة الملائكة يوم القيامة

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن القرآن سبب في صحبة الملائكة يوم القيامة، وهذا واضح في قول الرسول: «الذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ»، والسفرة الكرام هم الملائكة.

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج البيه والهانم«، المذاع على فضائية»صدى البلد«، مساء الاثنين، أن فضل قراءة القرآن كبير، ومن يقرأ القرآن ولا يجيده فله أجران، وهذا واضح في قول الرسول:»وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران«.

ولفت إلى أن هناك صحابي يسمى “أسيد بن حضير”، كان يقرأ في ليلة من الليالي سورة البقرة، وعندما قرأ القرآن تحركت الفرس، ولما أوقف القراءة سكن الفرس، فلما قرأ مرة أخرى تحركت الفرس، فخاف على نجله؛ فحمله ونظر إلى السماء فإذا بسحابة غمامة فيها «قناديل منورة»، وعندما أصبح أخبر النبي فقال له الرسول: “يا بن حضير، تلك الملائكة جاءت لسماع قرائتك للقرآن”.

المصرى اليوم

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