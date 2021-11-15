ضبط 849 إشغال وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل في حملة بالإسكندرية

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وجه محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

إلى ذلك، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

و أسفرت الحملات عن غلق عدد 65 محل مخالف، و21 مقهى والتحفظ على عدد 849 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 750 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 272 ألف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها اللواءعبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية

ضبط 849 إشغال مقاهي وتحرير 750 محضر متنوع وغلق وتشميع 76 محل مخالف وتحصيل 272 ألف غرامات فورية