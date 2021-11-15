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عبر "قياس".. هيئة المواصفات والمقاييس تطلق الرخص المهنية للجودة

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عبر "قياس".. هيئة المواصفات والمقاييس تطلق الرخص المهنية للجودة عبر "قياس".. هيئة المواصفات والمقاييس تطلق الرخص المهنية للجودة
"الزهراني": اللائحة الخاصة تُعتبر جاهزة للعرض على المحافظ و"الهيئة "لاعتمادها

عبر

أكد مدير المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة خالد عبدالكريم الزهراني أن اللائحة الخاصة بالرخص المهنية في مجالات الجودة في انتظار اعتمادها قريبًا، وأن العموم شاركوا بآرائهم في صياغتها من خلال منصة استطلاع.

وقال "الزهراني" في تصريح خاص لقناة "المجد" إن الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة أعدت لائحة خاصة بالرخص المهنية في مجالات الجودة، تم عرضها على العموم من خلال منصة استطلاع في نهاية شهر 7 عام 2021، وأخذت بمرئيات العموم، وقامت بإعادة صياغة للائحة.

وأوضح "الزهرانى" أنه بعد التعديل تم عرضها مرة أخرى على العموم لأخذ مرئياتهم الأخيرة، والآن اللائحة الخاصة بالرخص المهنية تعتبر جاهزة للعرض على المحافظ، وبعده على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

وأضاف بأن لائحة الرخص المهنية هي من إعداد هيئة المواصفات والمقاييس من ناحية التنفيذ، ولكنها بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم ووزارة الموارد البشرية، وستكون التدريبات والاختبارات متاحة في هيئة تقويم التعليم عن طريق قياس.

وأكد "الزهراني" أن الاستراتيجية الوطنية للجودة بمفهومها الكبير هي الإطار أو التصور العام للجودة والتميز المؤسسي في السعودية بقطاعاتها المختلفة وفق رؤية السعودية 2030 بنظرة تطبيقية مستقبلية.

وبيَّن أن "الهيئة" تهدف من بناء الاستراتيجية الوطنية للجودة إلى دعم وتمكين وتحقيق الأهداف الطموحة والمستقبلية لرؤية السعودية 2030؛ إذ تعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لقطاعات الأعمال في السعودية للتقدم في سلم التميز في الخدمات أو المنتجات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية مُمكِّن من مُمكِّنات التميز في السعودية؛ فالاستراتيجية تحتوي على نموذج التميز في المنتجات، ويُعنى بالمصانع الوطنية والعاملين في القطاع الصناعي، وأنهم الآن في مراحل متميزة من التطبيق التجريبي، من بينها نموذج التميز في الخدمات الموجود في القطاع الصحي.

لمشاهدة الحلقة كاملة: ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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