في مداخلة هاتفية.. بوتين وماكرون يتحدثان في عدة قضايا

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ارتياحهما لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع للبلدين يوم 12 نوفمبر، بالإضافة إلى عدة قضايا تطرق لها الرئيسان منها الهجرة من بيلاروسيا إلى أوروبا.

وقال بيان الكرملين: «جرت محادثة هاتفية طويلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّرا من خلالها عن ارتياحهما للاجتماع الدوري لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي الذي عقد في باريس يوم 12 نوفمبر في باريس بمشاركة الخارجية والداخلية، ووزيرا دفاع البلدين».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والدولية، بما في ذلك مكافحة انتشار فيروس كورونا».

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الطابع الاستفزازي للتدريبات التي تجريها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في البحر الأسود.