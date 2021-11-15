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أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

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أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، الاثنين، جمهورها بفيديو يجمعها بالفنان ماجد المصري من كواليس حلقتها ببرنامج «بصراحه مع»، والتي من المقرر عرضها عبر قناة «أم بي سي 1» الساعة الـ 9 بتوقيت .

وقالت «سمية» خلال الفيديو عبر «إنستجرام»:«احنا بنعمل ايه دلوقتي» ليرد الفنان ماجد المصري قائلا:«بنعمل برنامج بصراحه مع، أوع الملبن»

وعلقت «الخشاب» على الفيديو قائلة :«استنونا انا وماجد المصري في حلقه كلها صراحه وتشويق، الساعه ٩ بتوقيت مصر على ام بي سي ١ بصراحة مع».

وكانت «الخشاب» أثارت الجدل بتصريحاتها مؤخرًا، وكان آخرها أيضًا حينما شكرت محكمة لوس أنجلوس قائلة: «شكرا محكمة لوس أنجلوس على قبول طلبي ومبروك يا بريتني بقيتي حرة بعد ١٤ سنة من العذاب والاستغلال يلا ارجعيلنا بأغاني حلوة بقي زي gimme more كده عشان عايزه أحط أغاني جديدة لـWorkout playlist بتاعتي».

وتابعت: «بريتني سبيرز ١٤ سنة في ولاية أهلها ودلوقتي هي بطلة قومية لأنها صمدت كل الوقت ده، أمال الست المسكينة اللي بتبقى طول حياتها في ولاية راجل وياريته بيتقي ربنا فيها دي تستاهل إيه؟ تمثال؟ تحية لكل ست صبورة».

المصرى اليوم

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