4 أسباب وراء عودة «ألفيس» إلى برشلونة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن برشلونة الإسباني عن عودة ظهيره الأيمن داني ألفيس إلى صفوف الفريق الكتالوني.

تمتع ألفيس بفترة طويلة من الزمن في برشلونة، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك ثلاثية قارية. في ما يقرب من 400 مباراة عبر المسابقات، سجل 21 هدفًا، لكنه قدم أكثر من 100 تمريرة حاسمة.

مدرب برشلونة الجديد، تشافي هيرنانديز، يعيد تشكيل الفريق مرة أخرى. لقد وقع الآن مع داني ألفيس، في صفقة انتقال حر. لسوء الحظ، قد لا يتمكن ألفيس من اللعب مع الفريق، حيث يمكن للاعبين الذين وقعوا بين فترات الانتقالات بدء اللعب فقط بعد بدء فترة الانتقالات التالية.

ومنذ رحيل ألفيس لعب العديد من نجوم برشلونة في مركز الظهير الأيمن أمثال البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني سيرجي روبيرتو، لكن جميعهم لم يستطيعوا سد الفراغ الذي تركه ألفيس.

دعونا نلقي نظرة على أربعة أسباب وراء احتمال قيام برشلونة بإعادة توقيع داني ألفيس:

1- سر العودة

قبل مجيئه إلى برشلونة، أمضى ألفيس فترة ستة أعوام في إشبيلية حيث فاز بكأس الملك وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين. ثم مع برشلونة، فاز بالرباعية السداسية في موسمه الأول، واستمر في الفوز بخمسة ألقاب أخرى في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب أخرى في دوري أبطال أوروبا.

من هناك ذهب إلى يوفنتوس، حيث فاز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. بعد ذلك، ذهب إلى باريس سان جيرمان، حيث فاز بالثلاثية المحلية في موسمه الأول ولقب دوري آخر. أخيرًا، ذهب إلى ساو باولو حيث فاز ببطولة كامبيوناتو باوليستا قبل العودة إلى برشلونة.

في غضون ذلك، فاز أيضًا بكأس كوبا أمريكا مرتين مع البرازيل. الشيء هو أن داني ألفيس يعرف فقط كيف يفوز بالألقاب. لقد كان جزءًا من العديد من الفرق الفائزة باللقب، ويحتاج فريق برشلونة الجديد هذا بشدة إلى لاعب مثل هذا.

2- تجربة ألفيس

يمتلك النجم البرازيلي الخبرة الطويلة في عالم كرة القدم، ولذلك قد يُصبح مُفيدًا للغاية داخل ملعب الكامب نو وفي غرفة الملابس.

يجب أن تستفيد غرفة ملابس برشلونة بشكل كبير من ألفيش، حتى أكثر من اللاعبين المخضرمين مثل سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، الذين هم أيضًا في النادي. يتمتع داني ألفيس بخبرة أكثر تنوعًا، وهو أمر لا يقدر بثمن بحد ذاته.

3- ألفيس لديه إيرث برشلونة

خسر برشلونة شيئًا في اليوم الذي تركه فيه ليونيل ميسي للتوقيع مع باريس سان جيرمان. لم يخسروا اللاعب فحسب، بل خسروا أهدافه أيضًا. كان ميسي جزءًا كبيرًا من برشلونة، وكان مرتبطًا بشكل مُذهل بهوية النادي.

قد يتم ربطه معه إلى الأبد. لكن جعله يتقاعد شيء وشيء آخر تمامًا بالنسبة له أن يلعب لنادٍ آخر على بعد 1000 ميل فقط. بخسارة ميسي، خسر برشلونة شيئًا غير ملموس.

يساعد الحصول على داني ألفيس في تحقيق ذلك من خلال منح المعجبين شيئًا مألوفًا، شيء اعتاد عليه المعجبون وشيء كانوا مغرمين به جدًا. مجرد وجود ألفيس في كامب نو يخلق جواً من الحنين إلى الماضي، ويبقي الجماهير على اتصال.

4- تأثير ألفيس على البرسا

لم يسمع به من قبل. فعل ديدييه دروجبا ذلك مع تشيلسي عند عودته إلى النادي، واستخدم يوفنتوس جانلويجي بوفون داخل وخارج. سيكون من غير العملي أن يكون لديك داني ألفيس تحت تصرفك وعدم الاستفادة من مواهبه.

علاوة على ذلك، فإن الميزة مع البرازيلي هي أنه يمكن أن يلعب وظيفيًا في أي مكان على أرض الملعب- الدفاع، خط الوسط، حتى الهجوم إذا كان الأمر يتعلق بذلك. مع السماح بخمسة تبديلات في الدوري الأسباني الآن، قد يرى المشجعون المزيد من ألفيس أكثر مما يتوقعون.