استشاري تحذر من وضع اليد في الفم حال بلع اللسان

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قالت الدكتورة كريمة الشامي، رئيس قسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بكلية التمريض جامعة المنصورة، إن الغيبوبة تأخذ وقت أكبر من الإغماء، وتكون ناتجة من مرض معين، والتعامل مع الشخص المصاب بالغيبوبة يكون من خلال تقييم درجة وعيه، وإذا كان خارج الوعي فلا بد من التأكد من التنفس والنبض.

وتابعت «الشامي»، خلال حوارها ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الشخص الذي تعرض للغيبوبة، ففي هذه الحالة يجب وضعه على بطنه وعدم تحريكه، حتى لا يتعرض لأي مضاعفات، ووضع اليد اليسرى على الجبهة، واليد اليمنى على الذقن، ورفع الوجه للخلف، لأن هذا يحرك قاعدة اللسان، ويفتح مجرى الهواء.

وأشارت إلى أن فكرة إدخال اليد لإخراج اللسان أمر خاطئ، وهذا الأمر يحدث في حالة بلع جسم غريب.