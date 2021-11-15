ذاكرة الكتب.. «زينب».. محمد حسين هيكل يرصد حياة الريف تحت الاحتلال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب محمد حسين هيكل رواية زينب أثناء إقامته فى باريس بين 1909 و1912. ونشرت عندما عاد إلى مصر، ولم يجرؤ مؤلفها الدكتور محمد حسين هيكل (1888-1956) أن يضع اسمه عليها وحملت آنذاك توقيع «بقلم مصرى فلاح» وكان مؤلفها محاميا يخشى أن تسىء إليه وإلى مهنته لأن كتابة الرواية كانت فى تلك الفترة تعنى التسلية لا العمل الفنى الجاد.

وظلت رواية (زينب) مجهولة النسب حتى سنة 1929 بعد أن أصبحت البيئة أكثر استعدادا نسبيا لتقبل مثل هذا العمل الجاد والاعتراف به.

ويسجل «هيكل» فى مقدمة الرواية أنه بعد نحو 15 عاما جرؤ على كتابة اسمه الصريح على غلافها، وأنه كان يخشى أن تجنى صفة الكاتب القصصى على اسم المحامى، حيث كتب روايته بين سويسرا وباريس، التى نال منها درجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى عام 1912.

وتسجل الرواية، التى يراها مؤرخو الأدب وكثير من الدارسين العمل الأهم المؤسس للرواية قبل أكثر من 100 عام، أن ما ترفضه الأعراف والتقاليد فى عصر ربما يكون مصدرا للتباهى والفخر فى عصر آخر، وأن بعض المهن التى لا تحظى بتقدير يمكن أن تكون أكثر أهمية وإغراء فى عصر لاحق.

وكتب محمد حسين هيكل رواية «زينب» متمهلا مفكرا فيها بعمق بين العامين 1910 و1911، بين باريس ولندن وجنيف. وهو قال فى مقدمته، فى معرض حديثه عن ظروف الكتابة «أما حين كنت فى سويسرا، فكثيرا ما كنت إذ بهرنى منظر من مناظرها الساحرة، أسرع إلى كراسة (زينب) فأنسى إلى جانبها منظر الجبل والبحيرة والأشجار تتسرب من خلال أوراقها وغصونها أشعة الشمس أو القمر لتتلاعب بموج الماء أو تداعبه، وأستعيد مناظر ريفنا المصرى ومجال خضرته الناضرة».

وصدرت رواية (زينب) بتقديم وتحقيق محمد فتحى أبوبكر، الذى قال فى المقدمة إن الرواية «أول محاولة قصصية بارعة فى أدبنا» إذ سبقتها محاولات روائية فى مصر والشام، ولكنها لم تكن بالنضج الفنى الكافى إذا ما قورنت برواية هيكل.

ويسجل أن هيكل فى كتاباته الفكرية رفض أن ينسب «تأخر المسلمين إلى دينهم» ونفى عن الدين الإسلامى كل ما يوصم به من جمود، ولذلك دعا دعوة حارة إلى النهوض بالمرأة المصرية المسلمة حتى تكون على قدم المساواة للمرأة الغربية.

ويقول الباحث الأمريكى روجر آلن: «يجدر بنا أن نشير إلى ان من المفيد لنا، والأكثر دقة فى البحث ألا نرهق رواية «زينب» بوصفها أنها أول مثل على نمط أدبى معين، أو على سمة خاصة من سمات الرواية، بل أن نعتبرها خطوة فائقة الأهمية على المسار المستمر لتطور الرواية. وقد لا نقلل بأى شكل من الأشكال من شأن رواية هيكل هذه.

وتدور معظم أحداث الرواية حول شخصية الفلاحة زينب، التى تحب إبراهيم، ولكن تشاء الأقدار أن يوافق والدها على تزويجها إلى حسن، وهو أعز صديق لحبيبها، ومن خلال حياة البطلة زينب المأساوية، أظهر لنا الكاتب صعوبة عيش أهل الريف إبان الاستعمار والجهل والظلم اللذين عايشتهما زينب بتزويجها دون رضاها. فتتزوج زينب من حسن وما كان على الحبيب إلا الرضوخ للأمر الواقع المفروض عليهما، فزينب لا يمكنها الاعتراض ولا إبراهيم أيضا، حيث إن حسن هو أعز أصدقائه، فحزنت زينب لبعد إبراهيم عنها، ومضت الأيام إلى أن اكتشفت أنه سيسافر إلى السودان ومن هناك راسل والديه وأخبرهما بأنه يعيش بأمان وأنه نسى أيام الماضى الأليمة.

وفى هذا الحين بدأ مرض عضال ينهش جسم وريعان وشباب زينب التى لم تتحمل فكرة ابتعاد إبراهيم وهجرته إلى بلد آخر، وبعدما ازداد حالها سوءا، أحضروا لها طبيبا فأخبرهم بأنه لا أمل من شفائها، لأن المرض قد بلغ أشده، وفى لحظاتها الأخيرة طلبت زينب من أمها أن تأتيها بمنديل إبراهيم فقبلته ووضعته على صدرها، وكانت آخر كلمة قالتها بأنها تريد أن يدفن معها، كل هذا فى حضور حسن زوجها، الذى كان يتأملها فى حالة من اليأس، وفى وسط الليل أقفلت زينب عينيها لآخر مرة وارتفعت صرخات أمها وحسن فى أعماق السكون. وقد أعطى الكاتب نهاية قاسية لروايته نظرا لأن إبراهيم سافر من غير عودة وزينب التى استسلمت للموت من كثر أساها وحزنها.

الحديث عن الريف فى رواية زينب هو حديث متصل بالحياة المصرية التى شهدت تغيرات وتحولات جذرية عبر محطات تاريخية طويلة. اكتسبت العناية بالريف والحياة الريفية مكانة هامة فى المنجز الروائى المصرى منذ فترة الاحتلال، حيث حفزت حيوية موضوع الفلاح وقضية المرأة للأدباء إلى تقديم عطاء يستوعب الحياة الريفية بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والإنسانية. وتذكر عادات الريف المصرى وبساطة أهله ومحاسن حياتهم ومساويها وما عليها من اعتقادات.

تناول هيكل فى روايته زينب مسائل المجتمع المصرى وقضايا الفلاحين والعمال الكادحين ومشاكل الطبقة العامية والوسطى، كما أشار إلى بعض أمراض المجتمع والفساد الخلقى والاعتقادات القديمة وعلاقات الرجل بالمرأة غير الشرعية، ثم عالج المشكلة التى يعانيها الفلاح المصرى من الآلام والمصائب الاجتماعية.

فالرواية من هذا اللون من القصص الاجتماعى هى التى تحدث فيها هيكل عن تجارب شخصية واصطبغ أحيانا بصبغة عاطفية. تعالج رواية «زينب» قضية العلاقة بين الرجل والمرأة. دعا الكاتب من خلال وصية زينب إلى ترك الحرية للشباب. والعلاقة بين المرأة والرجل بهذه الكيفية يعد جرأة كبيرة من الكاتب. إن معالجة هذا الموضوع الاجتماعى العاطفى كان ضمن الريف بمناظره الطبيعية والاجتماعية المختلفة. كما يصف الكاتب حياة الفلاحين ويصور أفراحهم وأحزانهم كما يصف الطبيعة الجميلة فى الليل والنهار، ويصور البيوت والمساجد والحقول، ولكن فى وصف الريف لا ينسجم فى معظم الأحيان بين الحديث والطبيعة.

ومهما كان من الرأى بـ«زينب»، فإن الرواية عاشت، بل إنها حُوّلت إلى السينما، على يد محمد كريم مرتين، مرة صامتة وأخرى ناطقة، وفى المرتين كان الفضل لطلعت حرب واستوديو مصر.

أما محمد حسين هيكل، فإن «زينب» ظلت روايته الوحيدة رغم أنه خاض، لاحقًا، شتى أنواع الأدب. أما كتبه الأساسية فتظل كتبًا دينية مثل «حياة محمد»، وكتبه عن أبى بكر وعن عمر بن الخطاب وغيرهما.