ترجمات.. السينما الإفريقية فى بلدان شمال الصحراء الكبرى وجنوبها

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يُعد هذا الكتاب «السينما الإفريقية فى البلدان الواقعة شمال الصحراء الكبرى وجنوبها» من تأليف روى آرمز، وترجمة سهام عبدالسلام، ومراجعة أحمد يوسف، المركز القومى للترجمة، أول دراسة شاملة باللغة الإنجليزية، تربط السينما فى بلدان المغرب العربى بسينما البلدان الإفريقية الفرانكفونية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا توجد هذه الحالة فى أى مكان فى العالم أكثر مما توجد فى المنطقتين الجغرافيتين اللتين يتناولهما هذا الكتاب، وهما على قربهما من بعضهما البعض خضعتا لأنواع من الاستعمار الكولونيالى.

المنطقة الأولى هى البلدان العربية الإفريقية الشمالية، التى يتكون منها المغرب الغربى، والمنطقة الثانية هى الدول التى تكونت جنوب الصحراء الكبرى من المستعمرتين الفرنسيتين الضخمتين، مستعمرة غرب إفريقيا ومستعمرة إفريقيا الاستوائية.

كما تفحص روى آرمز العوامل التى شكلت الإنتاج السينمائى فى هذه البلدان بعد استقلالها عن الاستعمار الكولونيالى (بما فى ذلك الإسلام والعلاقات بين الحكومة الفرنسية وحكومات هذه البلدان الإفريقية).

يركز الكتاب أساسًا على تطور مدخلين رئيسيين، أخذت بهما السينما الإفريقية عبر أربعين عامًا، هما مدخل الواقعية الاجتماعية الذى يدرس طبيعة المجتمع ما بعد الكولونيالى، ومدخل أكثر ميلًا للتجريب يركز على النماذج الأسلوبية الجديدة القادرة على استيعاب التاريخ، والخرافة، والسحر.

كما تناول روى آرمز أعمال المخرجين الجدد الأحدث سنًا، الذين ولدوا بعد الاستقلال فى ضوء هذين المدخلين، مثل: محمد صالح هارون (تشاد)، دانى كوياتيه (بوركينا فاسو)، رجاء عمارى (تونس)، فوزى بنسعيدى (المغرب)، عبدالرحمن سيساكو (موريتانيا)، فى ضوء هذين المدخلين. يستعرض الكتاب طبيعة الشرائح المتنوعة للإنتاج السينمائى التى وجدت فى إفريقيا، فى الوقت الذى نشأ فيه إخراج الأفلام الروائية الطويلة فى ما بعد الاستقلال، فى كل من بلدان المغرب العربى وبلدان غرب إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى منتصف ستينيات القرن العشرين، حيث كان المنتجون الأجانب لا يزالون يستخدمون ريف المغرب العربى كمواقع لتصوير أفلامهم فقط من دون أن تكون لها علاقة بواقع الحياة الإفريقية.

صحيح أن المخرجين المغاربة والتوانسة حاولوا استغلال هذه الفرصة لاكتساب خبرة فى العمل فى هذه الأفلام إلا أن المتاح لهم من الوظائف لم يكن سوى الوظائف الثانوية مثل مديرى الإنتاج أو مساعدى الإخراج.

أما طبيعة صناعات السينما التى ظهرت فى مصر وجنوب إفريقيا، فتوضح كيف تأثر تشكيل صناعة السينما بالضرورة بالتنمية الصناعية الوطنية وبعوامل أيديولوجية مثل: المعتقدات الإسلامية عن الأخلاق، والمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق النساء والرجال والعلاقات بينهما من جهة، ومن جهة أخرى بتأكيدات الفصل العنصرى وافتراضاته فى شأن الأصل العنصرى.

ولكن البنى التحتية لصناعة السينما شهدت نموًا فى مصر وجنوب إفريقيا، لذلك تظل أنماط الإنتاج التى نشأت هناك لا علاقة لها إلى حد بعيد بالمخرجين الأفارقة الآخرين فى البلدان التى تقع شمال الصحراء الكبرى وجنوبها التى تغيب هذه البنى التحتية عن بلدانهم. ويشير روى آرمز: تأثرت السينما فى المناطق الجغرافية الأربع: المنطقة الأولى والثانية والثالثة تشمل المغرب، والجزائر، وتونس، والمنطقة الرابعة تشمل أربع عشرة دولة (غرب إفريقيا الفرانكفونية) بعدد من العوامل العامة: أولًا دأب الفيلم الغربى على السيادة على شاشات العرض فى إفريقيا فى فترة ما بعد الاستقلال.

ثانيًا: لعب إرث فترة الاستعمار دورًا مهمًا فى التنظيم الهيكلى للإنتاج السينمائى فى إفريقيا، ففى بلدان المغرب العربى ترك الفرنسيون ما يزيد على 300 دار عرض سينمائى فى الجزائر، و250 دار عرض فى المغرب، و155 دار عرض فى تونس. أما فى البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فلم توجد مثل هذه البنية التحتية. ثالثًا: كانت السينما فى بدايتها فى المناطق الأربع كلها تعتبر شأنًا من شؤون الدولة فى المقام الأول، ما لعب دورًا مهمًا فى كفالة الإنتاج السينمائى وتنظيم تمويله.

رابعًا: تحول اتجاه الدولة العملى نحو الإنتاج السينمائى فى المناطق الأربع كلها تحولًا جذريًا فى ثمانينات القرن العشرين وبداية تسعينياته، وهو تحول يمثله إغلاق عدد كبير من مؤسسات الإنتاج التابعة للدولة وإدخال مخطط جديد لدعم الإنتاج السينمائى فى المغرب وتونس. مهما يكن فإن أعمال المخرجين الجدد تبدو استمرارًا إلى حد بعيد لأعمال المخرجين الأكبر سنًا منهم بقليل ممن سبقوهم فى تسعينيات القرن العشرين، مثل عبدالله آسكوفارى، وداود أولاد سيد، وموسى سينى أبسا. ولكن توجد بين المخرجين الجدد عناصر مشتركة خاصة بما يكفى لجعلهم يكونون جماعة متميزة.

فلهم خلفيات مشتركة ومداخل أسلوبية معينة مشتركة للإخراج السينمائى. والصورة المميزة لأفراد هذه الجماعة أنهم ولدوا فى إفريقيا، وعاش معظمهم فى فرنسا سنوات عدة أثناء دراستهم هناك، وبعضهم استقر فى شكل دائم، ودرس هؤلاء المخرجون السينما عمليًا فى معاهد سينمائية فى: باريس، بلجيكا، ميونخ، إيطاليا، موسكو، القاهرة. ووفق مؤلف الكتاب روى آرمز، حافظ الجيل الجديد من مخرجى السينما الفرانكفونيين، إلى حد بعيد، على السبل التى فتحها لهم سابقوهم، على رغم أن المجتمعات الإفريقية شهدت تحولات هائلة عبر السنوات الأربعين الماضية.

وهذا شىء مثير للإعجاب بطرق عدة، حيث إن الأمر هو ما يذهب إليه ميلان كونديرا فى نقاش كرس معظمه للموسيقى والرواية، فقال: لا يمكن أن تولد الأعمال الفنية العظيمة إلا فى إطار تاريخ الفن الخاص بها، وباعتبارها أعمالًا مشاركة فى ذلك التاريخ لا يمكننا أن نرى ما الجديد وما المكرر، وما الاكتشاف وما المحاكاة إلا فى إطار من التاريخ، وبعبارة أخرى، لا يمكن لعمل فنى أن يوجد كقيمة يمكن الكشف عنها والحكم عليها إلا فى إطار التاريخ.