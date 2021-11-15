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مزاد لبيع سيارات بـ«الجمارك» والحضور بـ«الكمامة»

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مزاد لبيع سيارات بـ«الجمارك» والحضور بـ«الكمامة» مزاد لبيع سيارات بـ«الجمارك» والحضور بـ«الكمامة»

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تعقد مصلحة الجمارك، الشهر الجارى، مزادًا علنيًّا لبيع 32 لوط سيارات ومواتير واردة من الخارج ومُخزَّنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك بأن سيارات المزاد ناتجة عن تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وواردة من الخارج، وتتضمن ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى لوط مواتير.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

وأوضح البيان أنه يتعين تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك فى المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة فى معاينة السيارات، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط.

ودعَت المصلحة الراغبين فى الاشتراك فى المزاد إلى شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمارك سيارات بمطار القاهرة، تأمينًا مؤقتًا بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يُرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفى حالة عدم رسو أى لوط من السيارات على المشترك فى المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة فى حالة رسو اللوط على المشترك.

وطلبت المصلحة من الراغبين فى شراء أكثر من لوط سداد وصل تأمين قبل البدء فى التزايد على اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، كما دعَت المتزايدين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء «الكمامات» أثناء جلسة البيع.

المصرى اليوم

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