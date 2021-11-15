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بالأسماء..إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

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بالأسماء..إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا بالأسماء..إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

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أصيب 6 أشخاص، الإثنين، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالعصا الشوم، بقرية أولاد نجم، مركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالشوم بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

والمصابين هم: ياسين إبراهيم ياسين، 60 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وأبنائه ربيع 30 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وعبده 26 عامًا، كسر بالكتف الأيسر، ومحمد 30 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالزراع الأيمن، وإبراهيم 35 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهناء حمدي عبداللاه 28 عامًا، حامل مصابة بنزيف.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتقرر نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تحرر محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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