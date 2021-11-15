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"الحسيني": أشعر بالتوفيق والمسؤولية بعد منحي الجنسية

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"الحسيني": أشعر بالتوفيق والمسؤولية بعد منحي الجنسية "الحسيني": أشعر بالتوفيق والمسؤولية بعد منحي الجنسية
قال: تصنع الكفاءات.. و"الرؤية" مشروع حضاري

قال أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد بن علي الحسيني، تعليقًا على منحه الجنسية السعودية: "بطبيعة الحال أشعر بالتوفيق والمسؤولية؛ لأن القرار السامي بمنحي الجنسية السعودية هو تتويج ومكافأة لمسيرة طويلة من العمل الدعوي والجهود الفكرية التي بذلتها من أجل خير الإسلام بما هو دين الوسطية والاعتدال، والتي تجسده المملكة العربية السعودية خير تجسيد".

وقال لـ"سبق": "إن القيادة الحكيمة للمملكة والمتمثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، شرفتني بهذا القرار، وحملتني مسؤولية عظيمة، وأنا أعاهدها أمام الله عز وجل أن أصون هذه الأمانة وأشرفها، وأضع نفسي بخدمة المملكة بكل طاقاتي."

واختتم قائلاً: "إن المملكة العربية السعودية صاحبة تاريخ طويل في صنع الكوادر والكفاءات من أبنائها في مختلف المجالات، وهي لطالما أولت رعاية خاصة لأمثالهم من المقيمين وغير المقيمين على أرضها، بغض النظر عن الانتماء الوطني أو الديني المذهبي لهؤلاء، ومع انطلاق رؤية ٢٠٣٠ تطور هذا الاهتمام وبلغ مستويات نوعية، فالرؤية هي مشروع حضاري للمستقبل، وينبغي رفده بكل الطاقات المؤهلة لصنع المستقبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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