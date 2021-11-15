عدد قتلى هجوم موقع الشرطة في شمال بوركينا فاسو يرتفع إلى 32

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قالت حكومة بوركينا فاسو اليوم إن عدد قتلى هجوم استهدف موقعا للشرطة في شمال البلاد أمس الأحد ارتفع إلى 32 من حصيلة سابقة بلغت 20.

و28 من القتلى من أفراد الشرطة العسكرية إلى جانب أربعة مدنيين.

وأعلن الرئيس روك كابوريه ثلاثة أيام حدادا وطنيا على ضحايا الهجوم، الذي وقع قرب منجم للذهب في إيناتا. وقالت الحكومة إن مسلحين مجهولين نفذوه.

جاء الهجوم بعد يومين من هجوم آخر قُتل فيه سبعة من أفراد الشرطة في منطقة بالقرب من النيجر ومالي.

ودأب إسلاميون متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على استهداف قوات الأمن والمدنيين في بوركينا فاسو، خاصة قرب حدودها مع مالي والنيجر.