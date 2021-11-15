تشميع عدد من المحال التجارية لعدم الحصول على رخصة في العريش

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أعلن مجلس مدينة العريش عن تشميع عدد من المحال التجارية لعدم الحصول على رخصة تشغيل.

وأكد بيان لمجلس المدينة، تزامنا مع الحملات التي يقوم بها المجلس، وذلك لإعادة الانضباط للشارع داخل المدينه وبناءا على تعليمات رئيس المدينه اللواء ماجد محمد أحمد، قام اليوم قسم التراخيص التجاريه بحملة بالضبطيه القضائيه لمن ليس لديه رخصة تشغيل أو لمن لم يجدد رخصة التشغيل الخاصه بالمحلات التجاريه داخل الأسواق والشوارع التجاريه.

أضاف البيان، أنه تم انذار من لم يجدد ترخيصه بسرعة التوجه إلى مجلس المدينه قسم التراخيص التجاريه، وذلك لتجديد الترخيص، وأيضا تم الغلق بالشمع الأحمر بالضبطيه القضائيه لبعض المحلات التجاريه والتي ليس لها رخصة تشغيل بالأساس.

أشار البيان إلى أنه على من تم الغلق له عليه سرعة أستخراج رخصة تشغيل من الإداره الهندسيه قسم التراخيص التجاريه بالمجلس .

بدورة ناشد رئيس المدينه أصحاب المحلات التجاريه والباعه والأسواق الالتزام التام في ظل الحملات التي يقوم بها المجلس بالتعاون مع مدرية الأمن قسم المرافق وذلك لعودة الانضباط داخل شوارع المدينه .