محافظ قنا يوجه رئيس مدينة دشنا برفع القمامة من الشوارع.. «من حق كل مواطن يعيش في بيئة نظيفة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بإزالة القمامة من بعض الشوارع، وعدم السماح للمواطنين بتخزينها أمام منازلهم معلقًا: «من حق كل مواطن أن يعيش في بيئة صحية نظيفة آمنة».

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي دشنا والوقف، موجها بضرورة استمرار حملات النظافة والتصدي لأي مخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورفع تراكمات القمامة، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، جاء ذلك عقب مشاهدته أحد المواطنين متعدي على حرم الشارع واضعًا مجموعة من القمامة بغرض اعادة تدويرها مرة أخرى، والتي تضر بصحة المواطنين.

وأوضح «الداودي»، أن الدولة تولي إهتمامًا كبير بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها بشكل سليم من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

محافظ قنا جولة بدشنا

محافظ قنا جولة بدشنا

محافظ قنا جولة بدشنا

محافظ قنا جولة بدشنا