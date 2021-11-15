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رئيس جامعة الإسكندرية يعلن إضافة نقاط جديدة للتلقي الطلاب لقاح كورونا (صور)

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رئيس جامعة الإسكندرية يعلن إضافة نقاط جديدة للتلقي الطلاب لقاح كورونا (صور) رئيس جامعة الإسكندرية يعلن إضافة نقاط جديدة للتلقي الطلاب لقاح كورونا (صور)

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قال عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، إنه تم إضافة عدة نقاط أخرى للتطعيم ضد داخل مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، قريبة من البوابات الرئيسية للكليات، لتوفير اللقاح للطلاب وعدم حدوث تكدس بين متلقي اللقاح.

وأضاف أنه تفقد عدد من كليات الجامعة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات للجامعات، ومجلس جامعة الإسكندرية، بعدم السماح لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للكليات أو مقار عملهم، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك.

وأكد رئيس الجامعة، أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة، موضحاً أن مشرفو البوابات بالكليات والإدارات المختلفة يقومون بعملهم والاطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح (سواء الجرعة الأولى أو الثانية) لنقاط التطعيم المخصصة لذلك بإدارة رعاية الشباب.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة الإسكندرية: إضافة نقاط جديدة لتطعيم الطلاب داخل مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى قريبة من البوابات (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية: إضافة نقاط جديدة لتطعيم الطلاب داخل مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى قريبة من البوابات (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية: إضافة نقاط جديدة لتطعيم الطلاب داخل مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى قريبة من البوابات (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية: إضافة نقاط جديدة لتطعيم الطلاب داخل مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى قريبة من البوابات (صور)

المصرى اليوم

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