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قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق اثنين من المتهمين باستدراج وقتل سائقي التوك توك إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد يوم 8 يناير 2022 للحكم على ثلاثة متهمين آخرين، وذلك لقيامهم جميعا بتكوين تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد من محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة لاستدراج وقتل سائقي التوك توك، لسرقة مركباتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، وعضوية المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر عماد حمدي الجميل، ورمضان الديسطى.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة أحال 5 متهمين وهم «محمد. أ. م. م»، 22 سنة مقيم بقرية بهيده مركز ميت غمر، و«عبدالجواد. ع. ع»، 20 سنة طالب مقيم بنفس القرية، و«أحمد. ع. ض»، 26 سنة مندوب مبيعات ومقيم بمنيا القمح شرقية، و«عمرو. ط. خ»، 22 سنة عامل بمعرض لبيع الدراجات النارية مقيم بالجيزة، و«أحمد. م. أ. ح»، 22 سنة صاحب محل زيوت مقيم بالجيزة لتكوينهم فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالإكراه عن طريق القتل وسرقة التوك توك وهواتف المحمول والمبالغ المالية المحصلة من عملهم وارتكاب ثلاث جرائم قتل بمركز أجا بالدقهلية ومركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية«.

وجاء بقرار الإحالة قيام المتهمين، في 29- 30 نوفمبر 2020 بقتل الطفل أحمد مصطفى محمد على فرج عمدا بعد أن استقلوا برفقته التوك توك قيادته، وما أن ظفروا به قام المتهم الأول بالضغط على عنق المجني عليه وأحداث عدة إصابات أودت بحياة المجني عليه وسرقة الدراجة النارية خاصته ومبلغ مالي والهاتف المحمول.

كما قتلوا الطفل سمير إيهاب عبدالحميد عبداللطيف وسرقة دراجته النارية والهاتف المحمول ومبلغ مالي بعد أن استقلوا برفقته وما أن ظفروا به قام المتهم الثالث بشل حركة يديه وقام المتهم الثاني بالتقاط حجر وضربه عدة ضربات وقيام المتهم الأول بالضغط بيديه باستخدام رباط حقيبته على عنق المجني عليه قاصدا قتله.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث بتهمة القتل وسرقة الهواتف المحمولة والمبالغ المالية الخاصة بالمجني عليه وإحالة المتهمان الرابع والخامس بتهمة إخفاء اشياء مسروقه وهى الدراجات النارية التي تم سرقتها من المجنى عليه.

كما قرر نسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لقيام المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل الطفل محمد مصطفى محمد مصطفى وسرقة الدراجة النارية خاصته في دائرة مركز ديرب نجم.