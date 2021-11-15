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بوريل: الاتحاد الأوروبي سنفرض قريبا حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس

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بوريل: الاتحاد الأوروبي سنفرض قريبا حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس بوريل: الاتحاد الأوروبي سنفرض قريبا حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس

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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسية الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن التكتل سيفرض قريبا عقوبات جديدة على بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين.

وقال بوريل، عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين: «اتفقنا على تبني حزمة جديدة من العقوبات ستكون خامسة مع أن يجري تنسيقها نهائيا خلال أيام قريبة».

وأوضح بوريل أن العقوبات الجديدة ستطال «عددا كبيرا» من الأفراد والكيانات لدورهم في «تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي».

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمهاجرين الذين وصلوا إلى بيلاروس وإعادة هؤلاء الذين لا يستجيبون لمعايير اعترافهم باللاجئين إلى أوطانهم.

المصرى اليوم

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