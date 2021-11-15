محافظ سوهاج يتفقد الفندق السياحي بالمنطقة الأثرية بمركز البلينا

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الفندق السياحي بمنطقة أبيدوس الأثرية بالقرب من معبدسيتي الأول بمركز البلينا في جنوب المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإستعداد للموسم السياحي 2022 من الآن، والتأكيد على الإجراءات الأمنية، والمرور والمتابعة لكافة الجهات والمنشآت المتعاملة مع السائحين.

واشاد محافظ سوهاج، بمستوى الخدمات الفندقية والسياحية المتميزة التي يقدمها الفندق، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة السياحية بالمحافظة، حيث يستقبل زوار المنطقة السياحية بأبيدوس من السائحين الأجانب والمصريين، وهو فندق «4 نجوم» وبه حمامات سباحة، ومطاعم، وكافيتريا، ويحتوي على 60 غرفة فندقية.