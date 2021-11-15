وكيل وزارة التربية والتعليم يسلم كأس دوري المصالح للفرق الفائزة

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كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم، فرق العاملين بمديرية التربية والتعليم والفائزين بالمركز الأول في جميع الألعاب بدوري المصالح الحكومية لعام ٢٠٢١، حيث سلمهم كأس البطولة وميداليات الفوز، وذلك بعد فوز المديرية بدورى المصالح الحكومية على مستوى المحافظة والفوز بالمركز الأول في جميع الألعاب المتنافس عليها .

وأكد وكيل الوزارة على شكر جميع اللاعبين والإداريين والمشرفين على الفرق الرياضية للفوز بالمركز الأول في جميع المباريات والألعاب الرياضية وحصولهم على كأس البطولة في جميع الألعاب، مطالبا جميع اللاعبين من الفرق الرياضية بالحصول على المراكز المتقدمة الأولى في دورى المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية وتمثيل المحافظة تمثيلا مشرفا .

ومن جانبه أشار عاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم إلى فوز فرق المديرية بالمركز الأول في ألعاب: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، وتنس الطاولة رجال / سيدات بدورى المصالح الحكومية وحصولهم على كأس البطولة، وسيمثلون المحافظة في دورى المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية .