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دراسة لتنفيذ جسور للمشاة على طرق خميس مشيط الرئيسية

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مليون ريال مجموع جوائز Hack

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن فتح باب التسجيل في أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة Hack، التي ستقام...

a7c1b936f9.jpgالرياض: الوطن
3885bc5b1e.jpg10 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على 3 أشخاص يتعمدون صيد الذئب العربي

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، تم تحديد هوية مخالفين لنظام البيئة،...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

326 موهوبا لتمثيل 20 منطقة تعليمية

رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 326 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين 32 ألف طالب وطالبة،...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

بالصور.. شؤون الحرمين تشرح آلية تطهير سطح الكعبة

تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تطهير سطح...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة نورة

أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، يوم غدٍ الثلاثاء...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

بدء استقبال طلبات الاعتراض في حساب المواطن

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 48 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا)يذكر أن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

خادم الحرمين يرعى الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

يرعى - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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