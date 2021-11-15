دراسة لتنفيذ جسور للمشاة على طرق خميس مشيط الرئيسية
مليون ريال مجموع جوائز Hack السعودية
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن فتح باب التسجيل في أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة Hack، التي ستقام...
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، تم تحديد هوية مخالفين لنظام البيئة،...
رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 326 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين 32 ألف طالب وطالبة،...
تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تطهير سطح...
أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، يوم غدٍ الثلاثاء...
حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 48 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا)يذكر أن...
يرعى - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم...