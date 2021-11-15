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أقام السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، اليوم، حفل استقبال للدبلوماسيين اليمنيين الذين شاركوا في الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية التي عقدت في القاهرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة من 3 إلى 28 أكتوبر 2021.

أشار السفير المصري إلى أن تنظيم هذه الدورة التدريبية لـ 46 دبلوماسيًا يمنيًا يعكس الالتزام المصري الثابت بدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة وحكومتها الشرعية والشعب اليمني الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخ اليمن، كما يؤكد إصرار مصر على مواصلة دورها المساند لليمن من أجل استعادة دولته وسيادته على كامل أراضيه.

من جانبه، وجّه السفير عبدالقادر هادي، رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية اليمني، الشكر للحكومة والدولة المصرية على الدعم الذي تقدمه لليمن حكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا على الاستفادة الكبيرة التي أكتسبها الدبلوماسيون اليمنيون من المشاركة في هذه الدورة التدريبية.