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محافظ أسوان: إعادة بناء 106 منازل ريفية انهارت بفعل السيول.. وشقق للمتضررين

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محافظ أسوان: إعادة بناء 106 منازل ريفية انهارت بفعل السيول.. وشقق للمتضررين محافظ أسوان: إعادة بناء 106 منازل ريفية انهارت بفعل السيول.. وشقق للمتضررين

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك استقرارًا كبيرًا في المحافظة بعد يومين تعرضت خلالهما لأمطار وسيول غزيرة، أدت لإصابة 503 أشخاص وانهيار عدد من المنازل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حصر المتضررين والتعامل معهم، وتُجرى هناك متابعة لأوضاعهم تحت إشراف رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

ولفت اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أن المنازل التي تضررت بفعل السيول، هي تلك المصنوعة من الطوب أو الموجودة في منطقة المخرات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن 106 منازل ريفية انهارت بشكل شبه كامل بفعل السيول، و394 شهدت انهيارًا جزئيًا، مؤكدًا أنه سيتم توزيع وحدات سكنية على المتضررين.

وأشار إلى أن المنزل الذي انهار سيتم إعادة بناؤه مرة ثانية بشكل يحول دون تضرره من السيول مرة ثانية، موضحا أنه سيتم نقل المنزل إلى مكان قريب ولكنه أكثر أمانا.

واستطرد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم مناشدة المواطنين لمغادرة منازلهم قبيل السيول وذلك بعد تلقى تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية.

وواصل حديثه: أن التعويضات الأساسية فيما يخص السكن والأجهزة الكهربائية وأصحاب السيارات والأثاث، لافتا إلى أن المنازل الموجودة في مخرات السيول سيتم نقلها، وفقا لخطة التطوير، حيث إنها كانت مقامة بشكل غير مخطط.

أردف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن وزارة الأوقاف قدمت 10 ملايين جنيه للإسكان لتنفيذ وحدات سكنية للمتضررين من السيول في أسوان، مضيفا أن حجم التعويضات التي طلبتها المحافظة من للمتضررين بلغت 56 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مخطط كامل على الدكتور مصطفى مدبولي لتطوير المنازل الكائنة في مخرات السيول، مشيرا لعودة الكهرباء لنحو 95 % من المنازل باستثناء التي توجد الكابلات الخاصة بها تحت تراكمات المياه.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن أمصال العقارب كانت متوافرة وتم تقديمها للمتضررين، مشددا على أن الفرق الطبية تواصل عملها في الأماكن المتضررة من السيول.

واختتم محافظ أسوان، أنه تم نقل 5 أسر للإيواء العاجل، وتوفير الأثاث اللازم لهم، موضحا أن الإيواء العاجل هي شقة سكنية مكونة 2 غرفة وحمام.

المصرى اليوم

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