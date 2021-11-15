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دوتيرتي يترشح لمجلس الشيوخ

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دوتيرتي يترشح لمجلس الشيوخ دوتيرتي يترشح لمجلس الشيوخ
قدم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، ذو الـ76 عاما، الإثنين، أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ، في الانتخابات المقررة في العام المقبل، متجنبا بذلك مواجهة أمام ابنته التي انضمت في مطلع الأسبوع الجاري إلى سباق التنافس على منصب نائب الرئيس.

وقام ممثل عن دوتيرتي بتقديم شهادة ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ للجنة الانتخابات، في آخر يوم يمكن فيه للأحزاب السياسية تقديم مرشحيها للانتخابات المقررة في مايو من عام 2022.

ومن المقرر أن تنتهي فترة حكم الرئيس في يونيو من عام 2022، ولن يُسمح له بالسعي لإعادة انتخابه بموجب الدستور الفلبيني، الذي يسمح فقط بالحصول على فترة حكم واحدة مدتها ستة أعوام للرئيس.

ومن المقرر أن يقوم الفلبينيون بانتخاب رئيس جديد ونائب للرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 24 عضوا وأكثر من 200 عضو في مجلس النواب

وآلاف المسؤولين الحكوميين المحليين، في الانتخابات المقررة في العام المقبل.


الوطن السعودية

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