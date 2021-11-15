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في بروفة نهائي القارة .. الهلال يكسب "ودية" الطائي برباعية

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في بروفة نهائي القارة .. الهلال يكسب

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الطائي 4/0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وجاءت أهداف اللقاء، هدف عكسي من لاعب الطائي للهلال ومن ثم أحرز ماريغا ، حمد اليامي وعبدالله الحمدان بقية الأهداف الهلالية.

يُذكر أن اللقاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي للفريقين خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا، وبروفة للأزرق قبل النهائي الآسيوي المرتقب أمام بوهانج الكوري، الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري في العاصمة الرياض.

في بروفة نهائي القارة .. الهلال يكسب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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