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الدبيبة: إذا قرر الشعب الليبي ترشحي للانتخابات «فأنا جاهز»

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الدبيبة: إذا قرر الشعب الليبي ترشحي للانتخابات «فأنا جاهز» الدبيبة: إذا قرر الشعب الليبي ترشحي للانتخابات «فأنا جاهز»

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه إذا قرر الشعب ترشحه للانتخابات «فأنا جاهز».

وأضاف الدبيبة : «لن نرضى بالانتخابات بقوانينها الحالية لأنها مفصلة على مقاس أشخاص، ونريد انتخابات حرة بناء على قاعدة دستورية أولا».

وأعلن تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلاً إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم».

جاء ذلك، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس.

وشدد على أن «مشروعات الإسكان قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية. كل شاب لابد أن يكون عنده شقة محترمة وصحية».

وفي 12 أكتوبر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن ستبدأ العمل ببرنامجين للإقراض دون ربا.

وقال الدبيبة، إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

المصرى اليوم

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