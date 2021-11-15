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صحة الشرقية تناقش تطوير مستشفيات الصدر وأبوحماد

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صحة الشرقية تناقش تطوير مستشفيات الصدر وأبوحماد صحة الشرقية تناقش تطوير مستشفيات الصدر وأبوحماد

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري مستشفيات الأمراض الصدرية بالزقازيق، وأبوحماد المركزي، مساء الإثنين، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ووكلاء ورؤساء الأقسام بكل مستشفى.

تناول الإجتماع تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بتلك المستشفيات، وخاصة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، مع التأكيد على إتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة للحالات المصابة بكوفيد١٩، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.


كما ناقش وكيل الوزارة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات، والوقوف على السلبيات والمعوقات، مع وضع الحلول المناسبة لها، موجهاً مديري المستشفيات بالمرور المكثف على مختلف الأقسام الطبية بكل مستشفي، ومناقشة أعمال التطوير الجاري تنفيذها حالياً بمستشفي الصدر ضمن خطة وزارة الصحة بتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، فضلا عن المتابعة المستمرة لباقي الأعمال المتبقية لحين الانتهاء منها لدخول كافة الأقسام الطبية الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة.

المصرى اليوم

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