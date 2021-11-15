محافظ سوهاج يتابع أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قريتين بمركز جرجا

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقريتي «أولاد بهيج، والعوامر بحري» بدائرة مركز جرجا، للوقوف على مدى التقدم في نسب تنفيذ هذة المشروعات، وإزالة أي معوقات قد تعطلها.

وقال المحافظ- أنه تفقد خلال جولته التي جرت بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس سيد أبوعقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة- أعمال تنفيذ مدرسة أولاد غازي الرسمية «لغات- تعليم أساسي» بنسبة تنفيذ بلغت 100% بقرية أولاد بهيج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المدرسة المقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وتضم ٤ فصول رياض أطفال، و١٢ فصل إبتدائي، و٦ فصول إعدادي، بالإضافة إلى غرف للمجالات، ومكتبة، وغرفة طبيب، وصالة متعددة الأغراض، وأماكن ترفيه لرياض الأطفال، وتأتى في إطار خطة المحافظة لتوفير التعليم التجريبي داخل القرية كثاني مدرسة تجريبية بعد مدرسة سفلاق الرسمية للغات.

وأوضح المحافظ، أنه تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي بقرية «العوامر بحري»، حيث تابع سير العمل بتلك المشروعات، موجها بالإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من تلك المشروعات في مواعيدها، والإلتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ.