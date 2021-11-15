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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أرسلت قائمة بأسماء الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح بالمحافظات، لتوفير الجرعات لهم.

وحول موقف الموظفين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «من المهم الحصول على الجرعة الأولى للقاح، وحال بقاء يومين على سبيل المثال على موعد الجرعة الثانية، سيتم السماح للموظفين بالدخول»، مشيرا إلى أن الموظف الذي سيمنع من الدخول بسبب عدم تلقي لقاح كورونا، سيتعامل كالمتغيب عن العمل.

وناشد قاسم المواطنين في مختلف المحافظات بسرعة الحصول على لقاح كورونا، كي لا يمنعوا من دخول المصالح الحكومية.