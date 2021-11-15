جولة رئيس مدينة بنى سويف تكشف غياب أطباء وغلق وحدتين أسنان

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اكتشف المحاسب هانى الجويلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، أثناء قيامه بجولة مفاجئة بمتابعة الوحدة المحلية لقرية إبشنا والمرور على الوحدات الصحية بها مع فريق من الرصد الميدانى أن الوحدة الصحية التابعة لقرية باها لا يوجد طبيب كما أن وحدة الأسنان بها مغلقة من شهر دسيمبر 2020 لحدوث تصدع في سقف وحدة الأسنان وعدم إصلاحه.

واكتشف أثناء المرور على الوحدة الصحية التابعة لعزبة محجوبة أنه لا يوجد طبيب بها من 29 ديسمبر 2020 وبالمرور على الوحدة الصحية التابعة لقرية السعادنة تبين أن هناك طبيب واحد متواجد يوم واحد فقط وغير موجود بقية أيام الأسبوع أما في الوحدة الصحية بقرية حاجر بنى سليمان لا يوجد طبيب بالوحدة ووحدة الأسنان مغلقة من 11 أغسطس 2021.

وأمر رئيس المدينة باحالة الأطباء المختصين والمسؤولين بالوحدات الصحية بمجلس قروى أبشنا للتحقيق لعدم تنفيذ تعليمات المحافظ بالالتزام بنطاق عملهم وكتابة مواعيد الحضور وأسماء الأطباء وتعليقه بمكان ظاهر بالوحدة الصحية كما أمر بإعداد تقرير بالجولة وارساله إلى وكيل وزارة الصحة لحل أزمة إغلاق وحدتى الأسنان بالوحدتين الصحية التابعتين لمجلس قروى إبشنا.